Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal hakkında acı detay!

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağında şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal'ın özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK'nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği öğrenildi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal hakkında acı detay!

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra kule ile irtibatı kesilen SF-260D eğitim uçağı, Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi'ndeki boş bir araziye düştü. Düşen uçakta şehit olan Bursalı Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ikamet eden anne babası Cevriye ve İsa Bal'a acılı haberi İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit verdi. Bal çiftinin 4 çocuğundan biri olan Yüzbaşı Yunus Bal'ın evli ve 5 yaşında kızı olduğu, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Bal'ın babası İsa Bal'ın DNA vermek için İzmir'e gittiği, işlemlerin tamamlanması halinde yarın Yenişehir Hatuniye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin toprağa verileceği belirtildi. Yüzbaşı Yunus Bal'ın, özel bir hava yolu şirketinden ayrılıp KHK ile TSK'nın öğretmen pilot kadrosuna girdiği öğrenildi.

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Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal hakkında acı detay!

Şehit 2 askerden, havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın acı haberi, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ahmet ve anne Badeser Gökdoğan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

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Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal hakkında acı detay!

Şehit Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın ailesi, cenazeyi almak için İzmir'e gitti. Şehidin cenazenin yarın Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Evli olan şehidin Ahmet Nadir (4) ve Şevval (2) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal hakkında acı detay!

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