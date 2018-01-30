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Şehit Özalkan'ın vasiyeti için arsa tahsisi

Şehit Özalkan'ın vasiyeti için arsa tahsisi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine gittiği Telafer'de arsa tahsisinin yapıldığını ve en kısa sürede okulun yapımının tamamlanacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 23:45 - Güncelleme: 30-01-2018 00:45

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetinde yapılmasını istediği okul için Irak'taki Türkmen şehri Telafer'de arsa tahsis edildiğini belirtti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Irak'a geldiklerini ve Telafer'de gerekli çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Kılavuz, "Telafer'de şehidimizin okulu için yer tahsisi yapıldı. Telafer Eğitim Müdürü, arsanın okul için tahsis edildiğine dair ilgili yazıyı gönderdi. İş makineleri 3 bin 500 metrekarelik arsa alanını temizledi. Böylelikle ilk kazmayı vurmuş olduk. Müteahhitle gerekli görüşme yapıldıktan ve proje planı çizildikten sonra okulun yapımına hızlıca başlayacağız." dedi.

Yerel yetkililerin kentte anaokuluna ihtiyaç olduğunu bildirdiğini aktaran Kılavuz, Şehit Musa Özalkan Anaokulu'nun 350-400 öğrenci kapasiteli olacağını ifade etti.

Kılavuz, Telafer'de Musul Vali Müsteşarı Kasım Kara, Irak 53. Türkmen Tugayı Komutanı Seyit Muhtar, Telafer Belediye Müdürü Muhsin Çolakoğlu, Telafer Eğitim Müdürü Mehmet İbrahim Maraşlı, Telafer İlçe Meclis Başkanı Mehmet Abdülkadir ve Musul Vilayet Meclis Üyesi Lilyar Muhammed Ali ile görüştüklerini kaydetti.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın, Telafer’deki Türkmen çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2018 00:01 Ne guzel, Allah sizden ve sehidimizden razi olsun!

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