Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği toprağa verildi

PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya'nın naaşı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı.

Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya'nın naaşı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı. Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

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Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği toprağa verildi

Anne ve bebeğinin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Kayseri'ye gönderildi. Cenazeler daha sonra karayolu ile Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği toprağa verildi

Şehitler için daha sonra Şarkışla Kaymakamlığı önündeki meydanda tören düzenlendi. Törende bir süre şehit eşi ve bebeğinin tabutuna sarılan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (57), kızının tabutuna sarılarak, "Yavrum, yavrunu da aldın gittin." diyerek ağladı.

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