Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği toprağa verildi

PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya'nın naaşı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya'nın naaşı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı. Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Twitter

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Anne ve bebeğinin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Kayseri'ye gönderildi. Cenazeler daha sonra karayolu ile Nurcan Karakaya'nın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından anne ve bebeğinin cenazeleri, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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