Şehit Muhammed Osman Akagündüz son kez babaevine getirildi

1 Şubat'ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde dün şehit oldu.

Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin naaşı, sabah saatlerinde cenaze aracıyla Adana'nın Pınar Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Burada şehit için helallik alınırken, baba Aziz Akagündüz güçlükle ayakta durabildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı köyüne götürüldü. Cenaze aracı giderken bazı aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)