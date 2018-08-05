Şehit kızı gelinliğini giyip babasının mezarına gitti

Mardin'in şehit olan polis memuru Orhan Ayan'ın kızı Büşra Ayan dünya evine girdi.

Şehit kızı gelinliğini giyip babasının mezarına gitti

Mardin'in şehit olan polis memuru Orhan Ayan'ın kızı Büşra Ayan dünya evine girdi. Düğünden önce gelinliğini giyerek babasının mezarına giden genç kız, "Gelin oldum baba" diyerek babasının kabrinde dua etti.

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Şehit kızı gelinliğini giyip babasının mezarına gitti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken 2012 yılında Mardin'in Derik ilçesine geçici görevle gönderilen Orhan Ayan, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı sonucu şehit oldu. Orhan Ayan’ın kızı Büşra Ayan ise Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Aslan ile dünya evine girdi.

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Şehit kızı gelinliğini giyip babasının mezarına gitti

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı düğünde damat Enes Aslan ve Büşra Aslan meslektaşlarının açtığı Türk Bayrakları eşliğinde sahneye çıkıp zeybek oynadı. Zeybeğin ardından damat Enes Aslan'ın verdiği Türk Bayrağını eşi Büşra Aslan yine öperek teslim aldı.

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Şehit kızı gelinliğini giyip babasının mezarına gitti

Düğün öncesi ise genç kız gelinliğini giyerek eşi Enes Aslan’la birlikte babasının mezarını ziyaret etti. Babasının mezarı başında "Gelin oldum baba" diyen Ayan, mezara Türk bayrağı asarak, dua etti. Büşra Aslan, mutluluğu ve hüznü aynı anda yaşadığı anların fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

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