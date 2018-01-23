Şehit eşinin paylaşımları yürek dağladı

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin 6 aylık eşinin sosyal medyada paylaştığı kareler ise yürekleri dağladı. Eşinin fotoğraflarına sevgi notları yazarak paylaşan Birgül Muratdağı görev yapan eşine gönderdiği sarmaları börekleri şekerlemeleri, ördüğü şapka ve boyunlukları da yine sosyal medya üzerinden paylaşmış... Twitter

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Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin 6 aylık eşinin sosyal medyada paylaştığı kareler ise yürekleri dağladı. Eşinin fotoğraflarına sevgi notları yazarak paylaşan Birgül Muratdağı görev yapan eşine gönderdiği sarmaları börekleri şekerlemeleri, ördüğü şapka ve boyunlukları da yine sosyal medya üzerinden paylaşmış... Twitter

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2 9

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin 6 aylık eşinin sosyal medyada paylaştığı kareler ise yürekleri dağladı. Eşinin fotoğraflarına sevgi notları yazarak paylaşan Birgül Muratdağı görev yapan eşine gönderdiği sarmaları börekleri şekerlemeleri, ördüğü şapka ve boyunlukları da yine sosyal medya üzerinden paylaşmış... Twitter

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