Şehit eşi tabuta sarılıp böyle yalvardı! Üniforması üstünde...

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş'ün (27) memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Uzman çavuş Ali Gümüş'ün şehit olduğu haberini, Mut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babasına askeri heyet verdi. Acı haber alan baba Mükremin Gümüş, gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Mükremin Gümüş'e hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Gümüş, oğlunun kendisini telefonla en son perşembe günü aradığını ve bir sıkıntısının olmadığını anlattığını söyledi. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti.