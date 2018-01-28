Şehit eşi tabuta sarılıp böyle yalvardı! Üniforması üstünde...

Şehit eşi tabuta sarılıp böyle yalvardı! Üniforması üstünde...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatında 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı açıklandı. Şehit askerlerin Mersin'in Mut ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ali Gümüş ve İstanbul nüfusuna kayıtlı Astsubay Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan olduğu açıklandı. Şehit Uzman Çavuş Gümüş'ün geçen yıl dünya evine girdiği ve eşi Hanife Gümüş'ün 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Astsubay Mehmethan'ın ise bugün ikindi namazında Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Mehmethan Kocatepe Şehitliği'ne defnedilecek.

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Şehit eşi tabuta sarılıp böyle yalvardı! Üniforması üstünde...

Şehit eşinin cenazesini İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Astsubay Fatih Mehmethan'ın 4 aylık eşi Gamze Mehmethan'ın tabuta sarılıp "Kalk da bana gel" diye seslenmesi herkesi ağlattı.

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Şehit eşi tabuta sarılıp böyle yalvardı! Üniforması üstünde...

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş'ün (27) memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı. Uzman çavuş Ali Gümüş'ün şehit olduğu haberini, Mut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babasına askeri heyet verdi. Acı haber alan baba Mükremin Gümüş, gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Mükremin Gümüş'e hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Gümüş, oğlunun kendisini telefonla en son perşembe günü aradığını ve bir sıkıntısının olmadığını anlattığını söyledi. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti.

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Şehit eşi tabuta sarılıp böyle yalvardı! Üniforması üstünde...

EŞİ 6 AYLIK HAMİLE: Anne Münevver Gümüş ise oğlunun şahadet haberini, şehidin geçen yıl dünya evine girdiği 6 aylık hamile eşi Hanife Gümüş ile birlikte Kayseri'de aldı. 3 erkek kardeşin ortancası olduğu belirtilen şehit uzman çavuş Gümüş'ün, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kayseri'den Afrin'e gönderilen komando timinde yer aldığı bildirildi. Şehit uzman çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi, bugün yapılacak törenle Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

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