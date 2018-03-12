Şehit eşi neler yaşar? Aileler ne yapar? İşte 128 şehit yakını...

Gaziantep’te 1 Mayıs 2016 tarihinde terör örgütü IŞİD'in bomba yüklü araçla saldırısını kendi vücudunu siper ederek önleyip şehit düşen polis memuru Yusuf Erin’in eşi Rabia Erin, 128 şehit yakınına ulaşarak onların anılarından oluşan bir kitap yazdı.

Şehit eşi neler yaşar? Aileler ne yapar? İşte 128 şehit yakını...

Gaziantep’te 1 Mayıs 2016’da DEAŞ’lı teröristlerin emniyet müdürlüğüne yönelik yapmak istedikleri bombalı araç saldırısını erken fark ederek büyük bir faciayı önleyen Şehit Polis Memuru Yusuf Erin’in eşi Rabia Erin, eşini ve diğer şehitleri unutturmamak adına ulaştığı 128 şehit ailesinin anılarından derlenen bir kitap yazdı.

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Şehit eşi neler yaşar? Aileler ne yapar? İşte 128 şehit yakını...

Eşinin şehit olmasından kısa bir süre önce beraber umreye gittiklerini ifade eden Rabia Eren, eşinin umredeki duasının şehadet olduğunu söyledi. “Ayyıldızın gölgesindekiler, vatan sağolsun" isimli kitabı oluşturmasındaki amacının eşi ve eşi gibi vatan için şehit olanların isimlerini unutturmamak olduğunu vurgulayan 2 çocuk annesi Rabia Erin, şunları kaydetti:

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Şehit eşi neler yaşar? Aileler ne yapar? İşte 128 şehit yakını...

Eşiniz şehit olduktan sonra bunalıma giriyorsunuz, kötü oluyorsunuz. Her şey bitti gibi kötü duygular yaşıyorsunuz ama sonra düşünüyorsunuz gururlu, şerefli bir şehit eşisiniz. Şehit eşimden kalan güzel emanetlerim var. Eşimde dik durmamı isterdi.

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Şehit eşi neler yaşar? Aileler ne yapar? İşte 128 şehit yakını...

Eşimin ismini unutturmamak adına ve onun ismini her yerde görmek beni mutlu etmeye başladı. Bende bu çalışmada bulunmak istedim. ‘Ayyıldızın Gölgesindekiler Vatan Sağolsun’ kitabına ilk başladığımızda sosyal medya üzerinde çok güzel destekler yorumlar aldık.

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