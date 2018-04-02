Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Neden bizi bırakıp gittin

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, geçen cuma PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut (24), memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Neden bizi bırakıp gittin

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapımında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine, geçen 30 Mart'ta, PKK'lı teröristler ağır silahlarla saldırdı. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı askerlerden 1 yıllık uzman çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

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Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Neden bizi bırakıp gittin

Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Emre Dut'un cenazesi dün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirilerek hastane morguna konuldu. Şehit Dut'un cenazesi bugün morgdan alınıp, helallik için babaevine getirildi. Burada Arzu Dut, ''Ağabey neden bizi bırakıp gittin'' diye ağlayıp, şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin cenazesi, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Ula Cami önüne getirildi.

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Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Neden bizi bırakıp gittin

Şehidin babası Mustafa Dut ile kendisi gibi uzman çavuş olan ve Afrin'de görev yapan kardeşi Akif Dut, tabutun başından ayrılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekâtı' sırasında, geçen Şubat ayında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in (22) babası Sedat Seçen de şehit babası Mustafa Dut'a taziyede bulundu.

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Şehit cenazesinde yürek yakan feryat: Neden bizi bırakıp gittin

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

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