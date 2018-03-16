Şehit cenazesinde konuşan Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) cenazesi kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için geldiği Erzurum'da şehit cenazesine katıldı.

''DÜŞÜNMESİ GEREKEN BİZİZ''

Narmanlı Camisi'ndeki cenaze töreninde konuşan Cumurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Sevgili Muhammedimize öncelikle bu şahadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. Onlar sevgili peygamberimize ve peygamberlere en yakın makamda muamele görecekler. Düşünmesi gereken biziz.

Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler, veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz" Dolayısıyla Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammedi kullanmamış, olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş inceltmiş Mehmed'e, hatta Mehemmed demiş sonra Mehmed demiş, ordumuzun mensuplarına Mehmetçik demiş. İslam dünyasında böyle askerler yok. Rabbim rahmetiyle tecelli etsin ve Rabbim bizlere de bu makamı lütfetsin diyorum. Rabbim terörle mücadelede özellikle de Afrin savaşında fethini bize yakın kılsın. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde bize yaklaşır."

Öte yandan şehidin cenazesi Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.