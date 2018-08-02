Şehit Bedirhan bebekten geriye bu görüntüler kaldı!

Bölücü terör örgütü PKK’nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın görüntüleri ortaya çıktı. Minik Bedirhan'ın görüntülerini doğumundan bir süre sonra babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın önceki görev yeri olan Uşak’ta çektiği öğrenildi.

Öte yandan Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden Serkan Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu.

'İDAM BUNLARA KURTULUŞ OLUR, HAFİF KALIR': Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze töreninde dile getirdiği idam cezasıyla ilgili konuşan Serkan Karakaya, ''Ben bunların idamına karşıyım'' diyerek sözlerine başladı. "Sakın yanlış anlaşılmasın. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" diye konuşmasını sürdüren Karakaya, şöyle dedi:

''Cumhurbaşkanımızla Sivas Şarkışla'da da konuştuk. İdam yasasının getirilmesinin taraftarı değilim. Türk milleti beni yanlış anlamasın. İdama karşı olma nedenim; idam, o şerefsizlere en basit ve kolay ceza. İdam onlara hafif kalır. 2 dakikada idam sehpasında sallanacaklar, tamam. Ama, benim acım dinmeyecek. Ya da diğer şehit kardeşlerimin ailelerinin acısı dinmeyecek. Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım.''

BABASI İDAMDAN YANA: Taziye çadırında oğlu Serkan Karakaya'yı bir an olsun yalnız bırakmayan inşaat ustası ve şehit torunuyla aynı adı taşıyan Mustafa Karakaya ise idam istediğini belirtti. Mustafa Karakaya, ''Sayın Cumhurbaşkanı bize başsağlığı diledi. 'Onların kanı yerde kalmayacak' dedi. Herhangi bir talebimiz olmadı. Vatandaşlar cenaze töreninde 'İdam isteriz' diye slogan attı. Cumhurbaşkanımız da 'Meclis onay verir gönderirse, ben imzayı atarım' dedi. Şehit yakını olarak, halk olarak idamı istiyoruz'' ifadelerini kullandı.