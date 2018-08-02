Şehit bebeğini elleriyle mezara koydu yok böyle acı

HAKKARİ Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta dün cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Şehit Karakaya ve bebeği için ikindi vakti ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin eşi Serkan Karakaya ile Nurcan Karakaya'nın tabutuna omuz verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 11 aylık bebeğin tabutunu bir süre taşıdı. Cenazeler, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Defin işlemlerinde çekilen görüntüler yürekleri burktu. Acılı baba Serkan Karakaya, 11 aylık bebeğini elleriyle mezarın içerisine bıraktı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırıldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER