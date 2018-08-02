Şehit bebeğini elleriyle mezara koydu yok böyle acı

HAKKARİ Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta dün cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Şehit Karakaya ve bebeği için ikindi vakti ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.