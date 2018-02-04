Şehit babasından oğluna: Yolun bahtın açık olsun yiğidim

Şehit babasından oğluna: Yolun bahtın açık olsun yiğidim

Zeytin Dalı harekatının 15. gününde şehit haberi ile yıkıldık. Afrin'de tanka yapaılan saldırıda 5 askerimiz şehit düştü. Hakkari, Tunceli ve Kilis'ten da acı haberler geldi. 3 askerimiz şehit oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun kız kardeşi, ağabeyinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını, kendilerinden gizlediğini söyledi.

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Şehit babasından oğluna: Yolun bahtın açık olsun yiğidim

Tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun şehit olduğu haberini, Buca ilçesi İnkılap Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı evin önünde beklerken, acı haberi alan teğmen Çubukçu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.

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Şehit babasından oğluna: Yolun bahtın açık olsun yiğidim

DEVRE ARKADAŞI DA FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLMUŞ: Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen Furkan Yayla'nın (25) da Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi. Şehit Çubukçu'nun, arkadaşı Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

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Şehit babasından oğluna: Yolun bahtın açık olsun yiğidim

Afrin'de şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın (28), Muş'taki ailesine acı haber verildi. Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca'nın, Muş'ta yaşayan babası Alican Karaca'ya acı haber verildi. Acı haberi, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca'ya ise, sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi.

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