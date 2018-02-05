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Şehit astsubaydan hayat kurtaracak icat

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki evinde taziyeleri kabul eden Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis baba Özer Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun asker olmayı çok istediğini söyledi. Kendisinin de oğlu gibi Batman'da görev yaptığını anlatan Öz, en son oğluyla 20 Ocak'ta telefonda konuştuğunu, Bitlis'te 3 gün sürecek operasyona gitmeden önce kendisine "Allah'a emanet ol" dediğini anlattı.

Oğlunun 3 yıldır sağlık astsubayı olarak görev yaptığını dile getiren Öz, "Bir yıl önce bir operasyonda bir arkadaşı kucağında şehit düşmüştü. Arkadaşının şahadeti onu çok etkiledi. Bunun üzerine kurşun ve mayın yaralanmalarında kanı durdurmaya yönelik bir çalışmaya başladı. Son 3 aydır bu kemer üzerine yoğun şekilde çalışıyordu. Denemelerinde başarılı da oldu. Oğlum memur olduğu için bir ay önce annesi adına Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunmuştu" dedi.

'OĞLUMUN ADI YAŞASIN'

Şehit babası Öz, oğlunun son günlerde tasarımdaki eksiklikleri gidermek için yoğun mesai harcadığını vurguladı. "Tampon kemer" tasarımını yakından takip ettiğini ifade eden Öz, şöyle devam etti:

"Kemerin içinde 15 cm'lik bir torba var, oraya hava doluyor ve aort damarına baskı yapıyor. Kemeri sıkınca kanı durduruyorsun. Yaklaşık 1-1.5 dakika sonra kemerin içindeki havayı bırakıyorsun. Kemerin içindeki havayı boşaltınca vücutta bulunan organlarını çalışabileceği kadar kan veriyorsun, sonra tekrar şişiriyorsun. Bir ambulans gelinceye kadar kan kaybını önleme amaçlanıyor. Artık tek isteğim oğlumun tasarımının hayata geçmesi. Patent onaylanırsa oğlumuzun ismini vereceğiz. Bunu da daha sonra bir vakıf aracılığıyla Sağlık Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı'na bağışlamak istiyoruz."

  • Güncel 05 Şubat 2018 13:07
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