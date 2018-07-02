Şehit Astsubay Bilal Batırır'ın oğlu YKS'ye giremedi!

HAKKARİ’de 1996 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edildikten 15 yıl sonra cenazesi bulunan Jandarma Astsubay Bilal Batırır’ın oğlu Serhat Batırır (23), nüfus cüzdanının kaybolması nedeniyle YKS'ye giremedi.

Şehit Astsubay Bilal Batırır'ın oğlu YKS'ye giremedi!

Hakkari’de 1996 yılında PKK’lı teröristlerce şehit edildikten 15 yıl sonra cenazesi bulunan Jandarma Astsubay Bilal Batırır’ın oğlu Serhat Batırır (23), nüfus cüzdanının kaybolması nedeniyle yanında TC kimlik numarasının yer aldığı sürücü belgesi ve şehit yakını kimlik kartı ile geldiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giremedi. Serhat Batırır’ın annesi Hatice Batırır, polis olmayı hedefleyen oğlu sınava giremediği için beraber ağladıklarını belirterek, telafi sınavı yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

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Şehit Astsubay Bilal Batırır'ın oğlu YKS'ye giremedi!

İddiaya göre, nüfus cüzdanını kaybeden Serhat Batırır, TC kimlik numarasının bulunması nedeniyle sürücü belgesini ve şehit yakını kimlik kartını yanına alarak sabah TYT’ye girmek için Sevim Tekin Anadolu Lisesi'ne gitti. Sınav görevlileri, Batırır’ın nüfus kağıdı yanında olmadığı için sınava girmesine izin vermedi.

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Şehit Astsubay Bilal Batırır'ın oğlu YKS'ye giremedi!

Batırır, sürücü belgesi ve şehit yakını kimliğinin kendisini temsil ettiğini belirterek, “Babam şehit olduğu için ben de polislik düşünüyordum ama hayata 1 yıl geç başlayacağım. Benim durumumda olanlar ve sınava geç gelenler için kurtarma sınavı yapılabilir. Eğitimde devlet katı olmamalı, asık suratını gençlere değil başka insanlara göstermeli” dedi.

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Şehit Astsubay Bilal Batırır'ın oğlu YKS'ye giremedi!

"OĞLUMUN BİRÇOK HAKKI GİTTİ": Hatice Batırır ise sınava alınmayan oğluyla birbirlerine sarılıp ağladıklarını söyledi. Batırır, “Haberi aldığımda okula gittim ve görevlilere, ‘Babası sizler huzur içinde yaşayın diye şehit oldu’ dedim, vatanı için canını verdiğini söyledim ve oğlumun da polis olmak istediğini belirterek yardımcı olmalarını istedim. Olmadılar. Bir oğlum şehit yakını haklarından faydalanarak memur oldu ancak Serhat’a iş arıyoruz, kapı kapı geziyorum iş vermiyorlar.

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