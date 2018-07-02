Şehit Astsubay Bilal Batırır'ın oğlu YKS'ye giremedi!

Batırır, sürücü belgesi ve şehit yakını kimliğinin kendisini temsil ettiğini belirterek, “Babam şehit olduğu için ben de polislik düşünüyordum ama hayata 1 yıl geç başlayacağım. Benim durumumda olanlar ve sınava geç gelenler için kurtarma sınavı yapılabilir. Eğitimde devlet katı olmamalı, asık suratını gençlere değil başka insanlara göstermeli” dedi.