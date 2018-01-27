Şehit askerimizin Facebook hesabı anıtlaştırıldı

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düşmüştü.

Düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan şehidimizin Facebook hesabı da artık "Anıtlaştırılmış Profil" olarak görülecek. Yani şehidimizin sosyal medya hesabı da kendisi gibi bundan böyle ölümsüz olacak.

Şu anda Mehmet Muratdağı'nın eşiyle birlikte kullandığı hesabına eriştiğinizde üst kısımda karşınıza Mehmet'i sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz.'' bölümü geliyor. Şehidimizin hayatta kalan eşinin sevgi ve özlem dolu paylaşımları ile dolu olan facebook hesabına her gün binlerce yorum ve beğeni geliyor.