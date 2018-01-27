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Şehit askerimizin Facebook hesabı anıtlaştırıldı

Şehit askerimizin Facebook hesabı anıtlaştırıldı

Zeytin Dalı Harekâtında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Facebook profili anıtlaştırıldı. Mehmet Uzman Çavuş'un eşinin sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımlar binlerce kişiyi göz yaşlarına boğmuştu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 21:15 - Güncelleme: 27-01-2018 00:15

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düşmüştü.

Düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan şehidimizin Facebook hesabı da artık "Anıtlaştırılmış Profil" olarak görülecek. Yani şehidimizin sosyal medya hesabı da kendisi gibi bundan böyle ölümsüz olacak.

Şu anda Mehmet Muratdağı'nın eşiyle birlikte kullandığı hesabına eriştiğinizde üst kısımda karşınıza Mehmet'i sevenlerin, kendisini anmak ve birlikte geçirdikleri güzel anları hatırlamak için profilini ziyaret ederek teselli bulacağını umuyoruz.'' bölümü geliyor. Şehidimizin hayatta kalan eşinin sevgi ve özlem dolu paylaşımları ile dolu olan facebook hesabına her gün binlerce yorum ve beğeni geliyor.

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