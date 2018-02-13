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Şehit annesine hakaret eden şoför için karar

Şehit annesine hakaret eden şoför için karar

Adana'da otobüse binen şehit annesi ve devlete hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 20:57 - Güncelleme: 13-02-2018 20:57

ADANA’da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 13 Şubat 2018 23:27 Aklını başına alır bu ülkede şehitler e laf söylemek kimsenin haddine değil

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