Şehit annesine hakaret eden şoför için karar

ADANA’da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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