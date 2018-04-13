Şehit annesi Erdoğan'a seslendi: Oğlumun vasiyetini yerine getirin

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22), ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Şehit annesi Erdoğan'a seslendi: Oğlumun vasiyetini yerine getirin

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 22 Mart'ta gerçekleştirilen arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan şehit düştü. Ailesi Antalya'da oturan Çalışkan, 23 Mart'ta memleketi Burdur'a bağlı Bucak ilçesinde toprağa verildi. Şehit sözleşmeli er Çalışkan'ın eşyaları, geçen salı günü Antalya'daki ailesine teslim edildi. Şehidin ailesi, eşyaların arasında Çalışkan'ın el yazısıyla bir kağıda yazdığı vasiyeti bulundu. Çalışkan, 'Vasiyetname' başlıklı yazısında, ailesine ödenecek parayla yetimhane yapılmasını istedi.

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Şehit annesi Erdoğan'a seslendi: Oğlumun vasiyetini yerine getirin

Eşyaları arasında bulunan deftere yazdıklarının kitap haline getirilmesini de isteyen şehidin imzasının bulunduğu kağıtta şu ifadeler yer alıyor: "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin 'Vasiyetname' olmasını ve 'anonim' olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim."

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Şehit annesi Erdoğan'a seslendi: Oğlumun vasiyetini yerine getirin

ŞEHİT ANNESİ VASİYETNAME BULDU
Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'a ait eşyalar geçen pazartesi günü Antalya'da yaşayan ailesine teslim edildi. Anne Melike Çalışkan, oğluna ait valizi aile bireyleriyle birlikte açtı. Askeri kamuflajı ve sivil kıyafetlerinin yanı sıra valiz içerisinde bir de defter bulundu. Defterin sayfalarını çeviren anne Melike Çalışkan, oğlunun askerdeyken tuttuğu silahlarla ilgili teknik bilgilerin yanı sıra bir de 'vasiyetname' buldu.

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Şehit annesi Erdoğan'a seslendi: Oğlumun vasiyetini yerine getirin

ŞEHİT ANNESİ: OĞLUMUN VASİYETİ YERİNE GETİRİLSİN
Şehidin el yazısı ile yazdığı vasiyetname ile adına bir yetimhane yapılmasını istediğini gören aile, durumu Antalya'daki askeri yetkililerle görüştü. Yetkililerin kendilerine yazının şehide ait olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılması gerektiğini söylediğini belirten Melike Çalışkan, “Oğlumun bir vasiyeti var ortada. Valizinin içerisinden çıktı. Vasiyette yetimhane yapılmasını ve adının bu yetimhaneye verilmesini istiyor. Biz ailesi olarak vasiyetin gereğinin devlet büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ediyoruz" dedi.

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