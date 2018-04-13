Şehit annesi Erdoğan'a seslendi: Oğlumun vasiyetini yerine getirin

Eşyaları arasında bulunan deftere yazdıklarının kitap haline getirilmesini de isteyen şehidin imzasının bulunduğu kağıtta şu ifadeler yer alıyor: "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin 'Vasiyetname' olmasını ve 'anonim' olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim."