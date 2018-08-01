Şehit anne ve bebeğine veda: Erdoğan'da oradaydı!

Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de Astsubay eşini ziyaretten dönerken terör örgütü PKK'nın hain tuzağı ile şehit olan Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için memleketleri Sivas'ta tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Cenazelerin tören alanına getirilmesiyle birlikte gözyaşları sel aldı. Bu sırada cenazelerin başında nöbet tutan görevli askerlerin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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ACILI AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne ve bebeğinin cenazesine katılmak üzere Ankara'dan helikopterle Sivas'a geldi. İlçe Stadyumuna inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Şarkışla Kaymakamlığı'na geldi. Burada saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'ya sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti. Erdoğan, diğer aile üyelerine de başsağlığı diledi.

"İKİ CAN PARÇAMI VERDİM, VATAN SAĞOLSUN"

Karakaya, cenaze töreni alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı. Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı" diye konuştu.

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ERDOĞAN'DAN 'İDAM' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta düzenlenen cenaze töreninde idam düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

Törende konuşan Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı:

''Her şeyden önce şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehidimiz Nurcan kardeşimize Bedirhan Mustafa yavrumuza bu iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Yerleri belli. Peygamberimize komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm milletimize dünyaya duyurmak istiyorum o da şudur bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz. Bunların inine girdik girmeye devam ediyoruz devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok.

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"HANS NE DER, GEORGE NE DER BUNA BAKMAYIZ"

Son yıllarda haftalarda ne denli onlar kaçıp biz kovalıyoruz biliyorsunuz. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalıncaya dek devam edecek. Bu milletin huzurunu bölmeye bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Birileri bu bölücü terör örgütüne yol veriyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. İdam konusundaki hassasiyemizi biliyorsunuz. Bütün mesele, parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız. 15 Temmuz'da FETÖ ile de bir mücadele verdik. Hala veriyoruz ve vereceğiz.''