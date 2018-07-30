Şehirlerarası otobüste skandal! Anne ve çocuğunu yol ortasında...

Kamil koç firmasına ait yolcu otobüsünde skandal bir olay yaşandı... Küçük çocuk midesi bulanıp aracın içine kusunca muavin anneden otobüsün içini su ile yıkamasını istedi... Ardından da anne ve küçük oğlu yol ortasında otobüsten indirildi.

Şehirlerarası otobüste skandal! Anne ve çocuğunu yol ortasında...

Kamil Koç firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsünde midesi bulanarak kusan çocuk ile annesi araçtan indirilip yol ortasında bırakıldı. Fenalaşan 8 yaşındaki küçük çocuk, bölgedeki gazeteciler tarafından hastaneye kaldırıldı. Skandal olay,Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi.

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Şehirlerarası otobüste skandal! Anne ve çocuğunu yol ortasında...

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Burhaniye'ye seyahat eden Arzu Gündüz'ün (40) küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste fenalaşarak istifra etti. Bunun üzerine anne küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise Gündüz'e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi.

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Şehirlerarası otobüste skandal! Anne ve çocuğunu yol ortasında...

Arzu önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlu Selahattin Tuna ile Şaban Fırat Gündüz'ü (11) otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük Tuna'yı İHA muhabirleri hastaneye götürdü. Selahattin Tuna Gündüz'ün tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Şehirlerarası otobüste skandal! Anne ve çocuğunu yol ortasında...

Mağdure anne Arzu Gündüz, "Kamil Koç otobüsünde oğlum kusmaya başladı. Muavine ben de temizliğe yardımcı olurum dedim. Bana bir kova su getirdi, çocuğumun elini yüzünü yıkayayım dedim. Çünkü çocuğum hâlâ kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık günah. Acınası bir durumdayız. Eşim beni buradan almaya gelecek. Kamil Koç firmasından da şikayetçiyim. Yazık, başka söyleyecek söz yok" diye konuştu.

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