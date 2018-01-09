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Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem

Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem

Ulaştırma Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ni yayımladı. Çocuklu ailelere şehirlerarası otobüslerde sağlanan yüzde 50’lik indirim, yapılan yeni düzenleme ile yüzde 30’a kadar düşürüldü...

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 09:26 - Güncelleme: 09-01-2018 09:26

Yeni düzenlemeyle çocuklu ailelere şehirlerarası otobüslerde sağlanan yüzde 50'lik indirim yüzde 30'a düşürüldü. Otobüs şoförlerinde eğitim şartı kalktı, yaş sınırı 63'ten 66'ya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle otobüslerde çocuk ve engellilere uygulanan yüzde 50'lik indirim, 12 yaşından küçük çocuklar için yüzde 30'a engelliler için de yüzde 40'a düşürüldü. Ayrıca engelli indirimine kota geldi. Buna göre 20 koltuğa kadar olan taşıtlarda 1, 20'den fazla koltuğa sahip araçlarda en fazla 2 engelliye yüzde 40 indirim uygulanacak. Eğer daha fazla engelli aynı otobüsten bilet almak isterse indirim oranı yüzde 30'a düşürülecek.

DİPLOMASIZ ŞOFÖRE İZİN: Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yeni yönetmelikle yolcu otobüsü ya da yük kamyonu kullanacak şoförlerdeki üst yaş sınırı 63'ten 66 yaşa yükseltildi. 26 yaşından küçüklerin şoförlük yapmasına ilişkin yasakta ise değişiklik yapılmadı. Yapılan bir diğer kritik değişiklikle yolcu otobüsü kullanacak şoförlerde aranan lise mezunu olma ile yük kamyonlarının şoförlerinde aranan en az ilkokul mezunu olma şartları tamamen kaldırıldı. Buna göre artık ilkokul ya da ortaokul mezunu şoförler yolcu otobüsü kullanabilecekler.

KARGOYA 2 GÜN SINIRI: Yeni yönetmelikle kargo ve posta gönderilerine de yeni sınırlamalar geldi. Buna göre, kargo şirketleri kendilerine teslim edilen gönderileri il içerisinde en geç 2 gün, yurtiçinde de en geç 3 gün içerisinde alıcıya teslim etmek zorunda olacak. Mevcut düzenlemede kargo şirketleri müşterilerine teslimat için kendilerine göre ‘makul bir süre' verebiliyorlardı. Adresinde bulunmayan alıcıların gönderileri en fazla 3 gün bekletilip göndericiye iade edilecek. Yeni süre sınırlamalarının özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kargo şirketlerine sıkıntı çıkarabileceği belirtiliyor.

POLİS ŞÜPHELİ PAKETİ AÇABİLECEK: Yeni düzenleme ile yolcu taşıma veya kargo şirketleri, bir ihbar veya şüphe halinde en yakın resmi güvenlik birimi görevlileri huzurunda eşya, kargo veya bagajı kontrol ettirebilecekler. Kontrolle ilgili tutanak da düzenlenecek. Yönetmelikle, artık yolcu taşımasında 10 yaş ve üzerindeki otobüslerin kullanımına izin verilmeyecek. Mevcut düzenlemede otobüslerin 16 yaşına kadar kullanımına izin veriliyor, üniversite ve devletin vereceği teknik yeterlilik belgesiyle yaş sınırı 20 yıla kadar uzatılabiliyordu. Ayrıca eşya taşımada kullanılan araçlarda da yaş sınırı 19 yıldan 15 yıla düşürüldü. Düzenlemeyle terminallerde bagajların taşınması için ücretsiz taşıma aracı bulundurulması zorunluluğu da getirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Recep 09 Ocak 2018 10:32 Eğitime ülkede gerek yok ki zaten bunlara göre seviye iyice düşüyor yazık

    CEVAP YAZ 0 6
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