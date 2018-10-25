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Şehirler arası otobüs yolcularını ilgilendiren 2 yeni gelişme

Şehirler arası otobüs yolcularını ilgilendiren 2 yeni gelişme

Şehirler arası otobüs yolcularına sundukları yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmetin süreceğini açıklayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "federasyona bağlı üyelerin ortak kararı sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 12:01 - Güncelleme: 25-10-2018 12:01

Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüs firmalarının yiyecek-içecek ikramını kaldırdığına yönelik haber ve yorumlar üzerine TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine açıklama yaptı.

ŞEHİR İÇİ ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETE DAİR DÜZENLEME OLACAK
Kendilerinin bu şekilde bir beyanatı bulunmadığını, bu tür bir uygulamayı belki birkaç firmanın yapmış olabileceğini ancak bu yönde alınan bir karar olmadığını vurgulayan Özcan, şehir içi ücretsiz servis hizmetine dair bazı düzenlemeler yapmayı düşündüklerini ancak bu düzenlemenin servisleri kaldırmak şeklinde olmayacağını kaydetti. Özcan, basında yer alan haberlerin TOFED ile ilgisi bulunmadığını söyledi.

"ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE KAMPANYASI'NA TAM DESTEK VERİYORUZ"
Birol Özcan, federasyonun, ülke genelinde dernek olarak 100'e yakın üyesi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süredir basına verilen demeçler ve yayımlanan haberler neticesinde, kara yolu yolcu taşımacılığı yapan firmaların, İstanbul'da yiyecek-içecek ikramı ve ücretsiz şehir içi servislerini kaldırdığı algısı oluşturulmuştur. Şehirler arası otobüs yolcularına sunduğumuz yiyecek-içecek ikramları ve ücretsiz servis hizmeti sürüyor. Ayrıca, federasyonumuza üye kara yolu yolcu taşımacılığı firmaları ve derneklerin aldığı ortak karar sonucu bilet fiyatlarını yüzde 10 indiriyoruz. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'na tam destek verdiğimizi göstermek istiyoruz."

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Kaynak : AA

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