Şehir merkezine kurt indi!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en soğuk illerinin başında gelen Bayburt'ta, kırsal bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bu durum hayvanların doğada yiyecek bulmasını da güçleştiriyor. Kent merkeze inen bir kurdun rahat tavırları, görenleri hayrete düşürdü. İşinden evine dönen kafeterya işletmecisi İsa Siyer, otomobilinden ineceği sıra karşısında duran hayvanı önce köpek sandı. Dikkatli bakınca kurt olduğunu anlayan Siyar, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde vahşi hayvanın apartmanın önündeki otomobillerin arasında rahat hareketlerle yiyecek araması dikkat çekti. Kurt bir süre sonra gözden kayboldu.

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