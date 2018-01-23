  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHayalinizdeki tatilden daha fazlası
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şehidin yakını acıya dayanamadı!

Şehidin yakını acıya dayanamadı!

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan ve bugün Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün babasının halası Kamile Tekin (85), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-01-2018 01:20 - Güncelleme: 23-01-2018 01:20

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan ve bugün Denizli'nin Çivril ilçesinde toprağa verilen Astsubay Çavuş Öz'ün ailesi, Çivril Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından taziyeleri kabul etti. Taziye evine gelen Şehit Öz'ün Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru babası Özer Öz'ün halası Kamile Tekin (85), fenalık geçirdi.

Şehit evinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekin'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz (23), Çivril ilçesinde bugün toprağa verilmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şehidin yakını acıya dayanamadı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat