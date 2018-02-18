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Şehidin kanı yerde kalmadı! 15 terörist öldürüldü...

Şehidin kanı yerde kalmadı! 15 terörist öldürüldü...

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 09:27 - Güncelleme: 18-02-2018 11:24

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi. TSK, dün şehit verdiğimiz bölgeye yönelik operasyonda 15 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. 

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Hakkari Şemdinli Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

HAKURK'A HAVA OPERASYONU: TSK sabah saatlerinde de Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurmuştu. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Şubat 2018 11:49 Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun olsun .Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

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