Şehidin eşi yürekleri dağladı: Çocuklarımla tek başıma bıraktın

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Cenazede şehidin eşi "Nereye gittin, daha önümüzde uzun yıllar vardı. Beni çocuklarımla tek başıma bıraktın" diye ağladı.

Şehidin eşi yürekleri dağladı: Çocuklarımla tek başıma bıraktın

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış'a şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehit İbrahim Imış'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

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Şehidin eşi yürekleri dağladı: Çocuklarımla tek başıma bıraktın

ŞEHİDİN CENAZESİ GETİRİLDİ: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın (29) naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Şehidin cenazesini babası Ali, annesi Şifa ve eşi Yasemin Imış havalimanında karşıladı. Daha sonra şehidin ailesi Şuhut Belediye Başkanı Ak Partili Recep Bozkurt’un makam aracıyla havalimanından eve geldi. Şehidin babası taziyeleri kabul ederken, annesi ve eşi fenalık geçirdi. Annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuklarına sarılıp gözyaşı döken şehidin eşi Yasemin Imış'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından memleketi Şuhut'ta toprağa verileceği belirtildi.

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Şehidin eşi yürekleri dağladı: Çocuklarımla tek başıma bıraktın

AFRİN'E GİDİNCE AİLESİNİ ŞUHUT'A GÖNDERDİ: Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın yaklaşık 6 yıldır TSK bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli şehidin Zeytin Dalı Harekatı'na katılmasının ardından eşi Yasemin, çocukları 6 yaşındaki Kayra ile 4 aylık Zümra'yı Şuhut'ta belediyede işçi olarak çalışan babası Ali Imış ile annesi Şifa Imış'ın yanına gönderdiği belirtildi. Ailenin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit İbrahim Imış'ın kardeşi Aykut'un Kocaeli'de vatani görevini yaptığı, küçük kardeşi 12 yaşındaki Arda'nın ise eğitimine devam ettiği kaydedildi.

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Şehidin eşi yürekleri dağladı: Çocuklarımla tek başıma bıraktın

'O YOKSA SEN VARSIN': Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın Kocaeli'nin Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan kardeşi Aykut Imış da (21) Şuhut'a geldi. İlçe protokolü tarafından anne ve babasının yaşadığı eve getirilen Aykut Imış, babası Ali Imış'a sarılıp gözyaşı döktü. Baba Imış, oğluna "O yoksa sen varsın" diyerek ağladı.

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