  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şehidimizin babasının yaptığı başvuru yürek burktu

Şehidimizin babasının yaptığı başvuru yürek burktu

Hakkari Çukurca’da PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay’ın babasının yaptığı başvuru herkesi derinden etkiledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-02-2018 22:05 - Güncelleme: 10-02-2018 00:05

HAKKARİ Çukurca’da PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay’ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası Erol Ağçay’ın Türk Silahlı Kuvvvetleri (TSK)tarafından Afrin’de yürütülen’ Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve yakınları şehidin evine geldi. Yeğeninin şehit olduğunu öğrenerek eve gelen halası ise "Yavrum yavrum" diye feryat ederken baygınlık geçirdi.

112 Acil ekipleri şehidin halasına müdahalede bulundu. Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı.

Şehit İlker Ağçay, yarın Gebze’de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği’nde toprağa verilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şehidimizin babasının yaptığı başvuru yürek burktu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ramiz 09 Şubat 2018 23:24 Türk61 yorumuna negatif simge atanlar neden attınız anlamadım

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat