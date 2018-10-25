Şeftali bahçesinde bulundu! Üzeri hemen örtüldü sır gibi saklanıyor

ÇANAKKALE'nin Akçakıl köyünde bir vatandaşa ait şeftali bahçesinde defineciler kazı yapmaya başlayınca toprak altından gizli bir hazine çıktı... Hemen üzeri branda ile kapatılırken kazı çalışmaları başladı.

Şeftali bahçesinde bulundu! Üzeri hemen örtüldü sır gibi saklanıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Akçakıl köyünde Osman Aydın isimli vatandaşa ait şeftali bahçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilmesinin ardından Çanakkale Müze Müdürlüğü bölgede kurtarma kazısı başlattı. Geçtiğimiz hafta başlatılan kazıların ardından şeftali bahçesinde kiliseye ait olabileceği düşünülen kalıntılar ve tabanda kullanılan bir mozaik keşfedildi.

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Şeftali bahçesinde bulundu! Üzeri hemen örtüldü sır gibi saklanıyor

Geçtiğimiz yıl defineciler şeftali bahçesinde kazı yapmaya başlayınca köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bölgede kurtarma kazısı başlattı. Üç arkeolog tarafından yürütülen kazıda köylüler de işçi olarak çalışıyor. Akçakıl köyünde büyük heyecan yaratan kazıda, bir kiliseye ait olduğu belirtilen Roma dönemi kalıntılarına rastlandı.

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Şeftali bahçesinde bulundu! Üzeri hemen örtüldü sır gibi saklanıyor

Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi. Bulunan mozaik üzeri bir örtüyle örtülerek sır gibi saklanırken, buluntular buranın bir kilise olacağına işaret etti. Ancak kazı ekibi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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Şeftali bahçesinde bulundu! Üzeri hemen örtüldü sır gibi saklanıyor

SKEPSİS ANTİK KENTİ'NE YAKIN... Akçakıl köyünde bulunan tarihi kalıntıların bir kilometre uzağında Roma ve Bizans döneminde önemli bir merkez olan Skepsis antik kentinin olması dikkat çekti. Piskoposluk merkezinin bu alanda olduğuna dair daha önce bulgulara rastlandığı, ayrıca Roma döneminde de bağımsız para basabilen şehirler arasında olduğu ileri sürülen Skepsis antik kentine bağlı hamam kalıntılarının da şuan kazı yapılan yere 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

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