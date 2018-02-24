Sefer görev emri nedir kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl aranır?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada "Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok" açıklamasının ardından vatandaşlar internette Sefer görev emri nasıl, nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir? gibi aramalar yapmaya başladı. Peki sefer görev emri nasıl sorgulanır? Seferberlikte askere kimler alınır? İşte sefer görev emri sorgulama 2018 ile ilgili detaylar...

ERDOĞAN: SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada "Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından vatandaşlar internetten merakla Sefer görev emri nasıl, nereden sorgulanır? gibi sorularla araştırmaya başladı.

AŞIRI YOĞUNLUKTAN SİSTEM ÇÖKTÜ

Binlerce vatandaş E-Devlet üzerinden sefer görev emri olup olmadığını sorgulayınca sistem çöktü.

SOYAĞACI VE ŞEHİT LİSTESİ DE ÇÖKMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi E-Devlet geçtiğimiz günlerde de soyağacı sorgulamak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi üzerine kilitlenmişti. Bir hafta sonra ise bu kez soyağaçlarını öğrenen vatandaşlar dedeleri arasında şehit olup olmadığını sorgulamak isteyince bu kez Milli Savunma Bakanlığı sitesi çökmüştü.

İşte Sefer görev emri sorgulamayla ilgili detaylar...

E-devlet birçok uygulamada olduğu gibi bu hizmette de vatandaşlara kolaylık sunuyor. Sefer görev emri sorgulama işlemi için en yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor.