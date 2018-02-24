  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sefer görev emri nedir kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl aranır?

Sefer görev emri nedir kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl aranır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada "Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok" açıklamasının ardından vatandaşlar internette Sefer görev emri nasıl, nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir? gibi aramalar yapmaya başladı. Peki sefer görev emri nasıl sorgulanır? Seferberlikte askere kimler alınır? İşte sefer görev emri sorgulama 2018 ile ilgili detaylar...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-02-2018 16:40 - Güncelleme: 24-02-2018 16:40

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın, Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada "Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok" açıklamasının ardından vatandaşlar internette Sefer görev emri nasıl, nereden sorgulanır, nasıl öğrenilir? gibi aramalar yapmaya başladı. Peki sefer görev emri nasıl sorgulanır? Seferberlikte askere kimler alınır? İşte sefer görev emri sorgulama 2018 ile ilgili detaylar...

ERDOĞAN: SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada "Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar ama şu anda ihtiyaç yok" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından vatandaşlar internetten merakla Sefer görev emri nasıl, nereden sorgulanır? gibi sorularla araştırmaya başladı.

AŞIRI YOĞUNLUKTAN SİSTEM ÇÖKTÜ
Binlerce vatandaş E-Devlet üzerinden sefer görev emri olup olmadığını sorgulayınca sistem çöktü.

SOYAĞACI VE ŞEHİT LİSTESİ DE ÇÖKMÜŞTÜ
Hatırlanacağı gibi E-Devlet geçtiğimiz günlerde de soyağacı sorgulamak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi üzerine kilitlenmişti. Bir hafta sonra ise bu kez soyağaçlarını öğrenen vatandaşlar dedeleri arasında şehit olup olmadığını sorgulamak isteyince bu kez Milli Savunma Bakanlığı sitesi çökmüştü.

İşte Sefer görev emri sorgulamayla ilgili detaylar... 

E-devlet birçok uygulamada olduğu gibi bu hizmette de vatandaşlara kolaylık sunuyor. Sefer görev emri sorgulama işlemi için en yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sefer görev emri nedir kimlere çıkar? Sefer görev emri e-devlet'te nasıl aranır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • asiller 24 Şubat 2018 17:59 ilk önce içerdeki sonrada dişardaki hainleri hepsini geberteceksek girdigimiz kan doktugumuz her toprak bizim olacaksa eyvallah tamam geliriz savaşırız ozaman

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro