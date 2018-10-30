Sedef hastalığı nedir tedavisi var mıdır?

Deri hastalığı olarak bilinen ve sadece cildi değil aynı zamanda tüm bedeni etkileyen sistemik bir rahatsızlık olan sedef hastalığı hakkında Psoriasis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Dermatoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan soruları yanıtladı.

Sedef hastalığı nedir tedavisi var mıdır?

Sedef hastalığı derideki döküntülerin yanısıra karaciğer yağlanması, diyabet, kalp hastalıkları, obezite gibi sistemik hastalıklarla birlikte de görülebiliyor. Hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren sedef; depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabildiği gibi işgücü kaybından intihar eğilimine kadar çok farklı bireysel ve toplumsal etkiler de yaratabiliyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz, ideal vücut ağırlığını koruma, sigara ve alkolden uzak durma, stresten ve enfeksiyonlardan kaçınmanın, tedavinin başarıya ulaşmasında oldukça önemlidir.

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Sedef hastalığı nedir tedavisi var mıdır?

Deride keskin sınırlı ve üzerinde sedef rengi pullanmalar bulunan kızarıklıklarla seyreden kronik seyirli inflamatuvar bir hastalıktır. Klinik belirtilerini deride göstermekle birlikte başta eklemlerde tutulum yapabilir ve özellikle şiddetli seyrettiği dönemlerde daha belirgin olmak üzere karaciğer yağlanması, diyabet, kalp hastalıkları, obezite gibi sistemik hastalıklarla veya durumlarla birliktelik gösterebilir.

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Sedef hastalığı nedir tedavisi var mıdır?

DİZ DİRSEK VE SAÇ'A DİKKAT Sıklıkla diz, dirsek ve saçlı deri olmak üzere vücudun birçok yerinde ve her yaşta ortaya çıkabilir. Sedef hastalığı yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür, depresyon gibi psikiyatrik sorunlara yol açabilir. İşgücü kaybından intihar eğilimine kadar görünenin çok ötesinde bireysel ve toplumsal etkileri olabilen bir hastalıktır.

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Sedef hastalığı nedir tedavisi var mıdır?

BELİRTİSİ VAR MIDIR? Hastalık belirtileri yüzde 80 oranında deriden başlar ancak yıllar içinde artan oranda sedef romatizması gelişebilir. Hastaların yüzde 15-20'sinde başvuru anında eklem tutulumu görülür. Sedef romatizmasını dermatologlar olarak taramak ve erken yakalamak hatta tedavilerle belirtilerini engellemek önemlidir.

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