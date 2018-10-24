  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sedef hastalığı kimlerde görülür? Ailenizde varsa dikkat!

Sedef hastalığı kimlerde görülür? Ailenizde varsa dikkat!

Deride pullanma, kepeklenme gibi belirtilerle kendisini gösteren sedef hastalığının nedenleri nelerdir? Sedef hastalığının tedavi edilebilir olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlknur Kıvanç Altunay, sedef hastalığının nedeni belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-10-2018 04:00 - Güncelleme: 24-10-2018 04:00

Derinin üst tabakasındaki hücrelerin yenilenme süresinin hızlanması sonucunda ortaya çıkan, iyileşme ve alevlenmelerle devam eden bir çeşit kronik bağışıklık sistemi hastalığı olan sedefin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. İlknur Kıvanç Altunay, toplumun ortalama yüzde 3'ünü etkileyen sedef hastalığının nedeni belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

SEDEF HASTALIĞININ NEDENLERİ: Hastalığın, deri hücrelerinin kontrolsüz ve oldukça hızlı bir şekilde yenilenmesi, deride sedef renginde pullanma ve kepeklenmeye neden olduğunu belirten Altunay, sedefin kızarık, iltihaplı, ağrılı ve kaşıntılı lezyonlar şeklinde olabildiğini, stres, enfeksiyon, ilaçlar, uzun süre güneşe maruziyet gibi farklı sebeplerle tetiklenebildiğini vurguladı. SEDEF HASTALIĞINDA GENETİK FAKTÖR: Sedef hastalığının her yaştan ve cinsten insanı etkileyebildiğini fakat genellikle yetişkinlerde görüldüğüne dikkati çeken Altunay, "Özellikle ailenizde sedef hastası bulunuyorsa sizin de hasta olma riskiniz artar. Sedef bulaşıcı bir hastalık değildir. Tokalaşma, sarılma veya benzeri deri teması hastalığın sağlıklı kişilere geçmesine neden olmaz." diye konuştu. 

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Prof. Dr. Altunay, sedef hastalığının tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sedef, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bugün sedefin artık sadece bir deri hastalığı olmadığını ve başka sistemleri ve böylece hastaların genel sağlığını da etkilediğini bilmekteyiz. Tedavideki amaç lezyonsuz dönemi mümkün olduğunca uzun tutabilmek, hastanın günlük işlevlerini sorunsuz yürütebilmesini sağlamak ve dolayısıyla yaşam kalitesini artırabilmek, ayrıca hastaların genel sağlığını da optimal düzeyde tutabilmektir. Tedavide hastalığın şiddetine göre topikal tedaviler dediğimiz sürülebilen kremler, losyonlar, ışın tedavileri, ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla uygulanabilen sistemik ilaçlar kullanılabilmektedir. Özellikle son yıllarda çıkan yeni ilaçlar ve hastaların düzenli takip edilmesi sedefin hem tedavisine hem de kontrol altında tutulabilmesine olanak sağlamaktadır.""SEDEF HASTALIĞI SON 4 YILDA 2 KAT ARTTI": Dr. Müge Mert de sedef hastalığının son 4 yılda 2 kat arttığına dikkati çekerek, hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak için hekim ve hasta dernekleriyle işbirliğinde projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. 

"SEDEF TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR"
Sedefin Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Sedef Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yıldırım, "Son dönemde gerçekleştirilen hasta anketi sonuçları Türkiye'de sedef hastalarının yüzde 84'ünün ayrımcılığa ve dışlanmaya, yüzde 56'sının sedefin bulaşıcı olup olmadığı sorusuna maruz kaldığını göstermiştir. Ayrıca hastaların yüzde 46'sı toplum içinde rahatsız edici bakışlarla karşılaştığını ve yüzde 26'sı insanların ellerini sıkmayı istemediğini söylemektedir." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sedef hastalığı kimlerde görülür? Ailenizde varsa dikkat! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro