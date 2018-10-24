Sedef hastalığı kimlerde görülür? Ailenizde varsa dikkat!

Derinin üst tabakasındaki hücrelerin yenilenme süresinin hızlanması sonucunda ortaya çıkan, iyileşme ve alevlenmelerle devam eden bir çeşit kronik bağışıklık sistemi hastalığı olan sedefin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. İlknur Kıvanç Altunay, toplumun ortalama yüzde 3'ünü etkileyen sedef hastalığının nedeni belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

SEDEF HASTALIĞININ NEDENLERİ: Hastalığın, deri hücrelerinin kontrolsüz ve oldukça hızlı bir şekilde yenilenmesi, deride sedef renginde pullanma ve kepeklenmeye neden olduğunu belirten Altunay, sedefin kızarık, iltihaplı, ağrılı ve kaşıntılı lezyonlar şeklinde olabildiğini, stres, enfeksiyon, ilaçlar, uzun süre güneşe maruziyet gibi farklı sebeplerle tetiklenebildiğini vurguladı. SEDEF HASTALIĞINDA GENETİK FAKTÖR: Sedef hastalığının her yaştan ve cinsten insanı etkileyebildiğini fakat genellikle yetişkinlerde görüldüğüne dikkati çeken Altunay, "Özellikle ailenizde sedef hastası bulunuyorsa sizin de hasta olma riskiniz artar. Sedef bulaşıcı bir hastalık değildir. Tokalaşma, sarılma veya benzeri deri teması hastalığın sağlıklı kişilere geçmesine neden olmaz." diye konuştu.

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Prof. Dr. Altunay, sedef hastalığının tedavisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sedef, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bugün sedefin artık sadece bir deri hastalığı olmadığını ve başka sistemleri ve böylece hastaların genel sağlığını da etkilediğini bilmekteyiz. Tedavideki amaç lezyonsuz dönemi mümkün olduğunca uzun tutabilmek, hastanın günlük işlevlerini sorunsuz yürütebilmesini sağlamak ve dolayısıyla yaşam kalitesini artırabilmek, ayrıca hastaların genel sağlığını da optimal düzeyde tutabilmektir. Tedavide hastalığın şiddetine göre topikal tedaviler dediğimiz sürülebilen kremler, losyonlar, ışın tedavileri, ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla uygulanabilen sistemik ilaçlar kullanılabilmektedir. Özellikle son yıllarda çıkan yeni ilaçlar ve hastaların düzenli takip edilmesi sedefin hem tedavisine hem de kontrol altında tutulabilmesine olanak sağlamaktadır." "SEDEF HASTALIĞI SON 4 YILDA 2 KAT ARTTI": Dr. Müge Mert de sedef hastalığının son 4 yılda 2 kat arttığına dikkati çekerek, hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak için hekim ve hasta dernekleriyle işbirliğinde projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"SEDEF TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR"

Sedefin Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret eden Sedef Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yıldırım, "Son dönemde gerçekleştirilen hasta anketi sonuçları Türkiye'de sedef hastalarının yüzde 84'ünün ayrımcılığa ve dışlanmaya, yüzde 56'sının sedefin bulaşıcı olup olmadığı sorusuna maruz kaldığını göstermiştir. Ayrıca hastaların yüzde 46'sı toplum içinde rahatsız edici bakışlarla karşılaştığını ve yüzde 26'sı insanların ellerini sıkmayı istemediğini söylemektedir." ifadelerini kullandı.