Sedat Peker'den şoke eden iddialar! Adamlarına 'silahlanın' dedi ve...

Sedat Peker Ataşehir'deki açılışta yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuştu. "Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, seçimler sonrası için de şaşırtan iddialarda bulundu.

'Seçim sonuçlarına' göre Türkiye'nin karıştırılacağını iddia eden Sedat Peker şunları söyledi:

-"Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklar."

Silah alın

Sedat Peker adamlarına silahlanma çağrısı yaparak şoke eden şu sözleri sarfetti:

-Silah iyi insanların elinde bir güvencedir. Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna".

Biz vatanın fedaileriyiz

Konuşmasında kendilerine zaman zaman "Siz kimsiniz? Neden konuşuyorsunuz?" diye sorulduğunu aktaran Peker, "Kardeşlerim onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlarsa ben söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Bu vatanda herkes sussa da biz konuşacağız" ifadelerini kullandı.