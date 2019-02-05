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Sedat Peker'den Meral Akşener'e çok sert cevap

Sedat Peker'den Meral Akşener'e çok sert cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, seçim gecesi için silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırmasının ardından Peker'den Akşener'e çok sert karşılık geldi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 22:24 - Güncelleme: 05-02-2019 22:24

Sedat Peker, halka silahlanma çağrısı yapması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağıran İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Peker, barmen Oğuz Atak’ın TGRT'de yayınlanan bir haber sırasında sırtındaki 'Allah' dövmesi ile görünmesinin ertesi günü Bebek Parkı'nda öldürülmesi olayını hatırlatarak, “Parti Başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı'yken, ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse, asıl bunun için suç duyurusunda bulunmalıdır” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKSA...

Peker paylaşımlarının devamında “Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışta Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.

"Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" ifadelerini kullandı.

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, "Bu sebeple imkânı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar" dedi.

AKŞENER TEPKİ GÖSTERDİ

Peker’in konuşmasına tepki gösteren Meral Akşener, “Bu tür çağrılar, bu tür davranışlar İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapmadığı anlamına gelir. İçişleri Bakanlığı o iradeyi koymadığı taktirde kaos çıkar. Bu tür gruplar, insanlar cesaret alır ve o zaman sokağın dili konuşmaya başlar. Bu da Türkiye açısından son derece yanlış ve kötü bir iştir. İçişleri Bakanlığı’nı ve Sayın Bakanı göreve davet ediyorum. Böyle bir şey olmaz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kundemacı 05 Şubat 2019 22:54 Peker kimdir ki Sayın Akşener bunu muhatap alıyor. Yakışmaz.

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