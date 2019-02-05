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Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılışta silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında 'Haklı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 18:49 - Güncelleme: 05-02-2019 18:49

Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "03.02.2019 tarihinde Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker'in halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker: Kudurun Ulan!

 NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir lokanta açılışında, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde silahlanma çağrısı yaptı.

"Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" ifadelerini kullandı.

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu öne süren Peker, "Bu sebeple imkânı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 19:52 Ne demişki reis hemen soruşturma açılıyor reis yalnız değildir

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