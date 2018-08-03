Seda Tosun annesinin elbisesi ile nişanlandı

Eymen Adal ise mutluluğunu “ Ben mucizemi buldum. Onunla yaşadığım her anı son derece kıymetli ve değerli buluyorum.” sözleriyle özetledi. Nişan töreninde annesinin otuz sekiz yıl önce giydiği elbiseyi giyerek duygu dolu anlar yaşatan Seda Tosun’un zaman zaman gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.



