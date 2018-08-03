Seda Tosun annesinin elbisesi ile nişanlandı

‘Mucize’ filmindeki rolü ile tanınan Seda Tosun evlilik yolunda ilk adımı attı. Tosun, geçtiğimiz akşam yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Eymen Adal ile aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlandı.
Seda Tosun “Geleneklerimize, örf ve adetlerimize uygun sade bir tören olsun istedik. Allah nasip ederse Kasım ayında evleniyoruz. Darısı tüm bekar arkadaşlarımın başına” dedi.
Eymen Adal ise mutluluğunu “ Ben mucizemi buldum. Onunla yaşadığım her anı son derece kıymetli ve değerli buluyorum.” sözleriyle özetledi. Nişan töreninde annesinin otuz sekiz yıl önce giydiği elbiseyi giyerek duygu dolu anlar yaşatan Seda Tosun’un zaman zaman gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı.
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