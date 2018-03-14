Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir Hülya Avşar'la da aşk yaşadı

Magazin dünyasının Kadırgalı lakabıyla bilinen, çapkın kadınlarından Seda Sayan, bir süre önce galerici Murat Karabova ile çok olaylı bir aşk yaşadı. Ayrıldılar mı ayrılmadılar mı henüz kesinleşmemişken, Seda Sayan durdu durdu bombayı patlattı. Daha önce 7 defa evlenen Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı. Seda Sayan'ın yeni sevgilisi menajer Ali Güven. Ali Güven aynı zamanda Hülya Avşar'ın eski sevgilisi. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir, nereli, kaç, yaşında ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

ALİ GÜVEN KİMDİR; Seda Sayan ile yaşadığı aşk ile yeniden gündeme gelen Ali Güven kimdir? sorusu herkes tarafından merak ediliyor.

Futbolcu menajerliği yapan Ali Güven, Hülya Avşar'la yaşadığı aşk ile ünlendi. Ali Güven'in arkadaşları arasındaki lakabı; "Ambiyans Ali". Arkadaşlarının, girdiği ortamların havasını anında değiştirdiği ve dikkatleri üzerine çektiği için Ali Güven'e bu lakabı taktıkları söyleniyor.

İtalya'da evlenen ve 3 sene evli kalan Ali Güven boşandıktan sonra daha sık Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Güven'in bir dönem basketbol oynadığı, Ergin Ataman'ın İtalya'da görev yaptığı dönemde iyi arkadaş olduğu, yine bu dönemde İtalyan futbol kulüpleriyle iyi ilişkiler kurduğu ve futbolcu transferiyle uğraştığı öğrenildi. Güven'in bir dönem Esin Moralıoğlu'yla da birlikte olduğu magazin dünyası tarafından biliniyor.