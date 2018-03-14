  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir Hülya Avşar'la da aşk yaşadı

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir Hülya Avşar'la da aşk yaşadı

Bir süre önce galerici iş adamı Murat Karabova ile aşk yaşayan Seda Sayan şimdi de Hülya Avşar'ın eski sevgilisi menacer Ali Güven ile aşk yaşıyor. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir nereli kaç yaşında ne iş yapıyor işte detaylar...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-03-2018 11:02 - Güncelleme: 14-03-2018 11:02

Magazin dünyasının Kadırgalı lakabıyla bilinen, çapkın kadınlarından Seda Sayan, bir süre önce galerici Murat Karabova ile çok olaylı bir aşk yaşadı. Ayrıldılar mı ayrılmadılar mı henüz kesinleşmemişken, Seda Sayan durdu durdu bombayı patlattı. Daha önce 7 defa evlenen Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı. Seda Sayan'ın yeni sevgilisi menajer Ali Güven. Ali Güven aynı zamanda Hülya Avşar'ın eski sevgilisi. Peki Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir, nereli, kaç, yaşında ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

ALİ GÜVEN KİMDİR; Seda Sayan ile yaşadığı aşk ile yeniden gündeme gelen Ali Güven kimdir? sorusu herkes tarafından merak ediliyor.

Futbolcu menajerliği yapan Ali Güven, Hülya Avşar'la yaşadığı aşk ile ünlendi. Ali Güven'in arkadaşları arasındaki lakabı; "Ambiyans Ali". Arkadaşlarının, girdiği ortamların havasını anında değiştirdiği ve dikkatleri üzerine çektiği için Ali Güven'e bu lakabı taktıkları söyleniyor.

İtalya'da evlenen ve 3 sene evli kalan Ali Güven boşandıktan sonra daha sık Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Güven'in bir dönem basketbol oynadığı, Ergin Ataman'ın İtalya'da görev yaptığı dönemde iyi arkadaş olduğu, yine bu dönemde İtalyan futbol kulüpleriyle iyi ilişkiler kurduğu ve futbolcu transferiyle uğraştığı öğrenildi. Güven'in bir dönem Esin Moralıoğlu'yla da birlikte olduğu magazin dünyası tarafından biliniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Ali Güven kimdir Hülya Avşar'la da aşk yaşadı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Seda Sayan
SEDA SAYAN KİMDİR?

Türk şarkıcı, dizi oyuncusu ve televizyon sunucusudur. Gerçek ismi Aysel Gürsaçer'dir. Türkiye'nin ilk haftalık kadın dergisi olan Seda Magazin'in editörüdür. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro