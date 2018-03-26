Seda Sayan'ın programı neden yok Seda Sayan'ın programı kaldırıldı mı

Seda Sayan, Show TV ekranlarında bir program yapıyordu. Son olarak inşaat işçileri gafıyla adından söz ettiren Seda Sayan daha sonra ceza almıştı. Seda Sayan'ın programı bugün yayınlanmadı. Seda Sayan'ın programını bekleyen izleyici beklediğini bulamadı. Peki Seda Sayan'ın programı neden yok neden yayınlanmadı? Seda Sayan'ın programı yayından mı kaldırıldı? İşte Seda Sayan'ın programının akıbeti...

SEDA SAYAN'IN PROGRAMI NEDEN YAYINLANMADI; Show TV'de Seda Sayan hafta içi her gün magazin ağırlıklı programını sunmaya başladı. Ancak program bugün ekrana gelmedi. Peki Show TV'de program neden yok?

RTÜK'TEN CEZA; Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak. Ceza almasının nedeni ise şu:

Seda Sayan'ın Show TV'de yayınlanan programında Ece Gürsel'e "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusu soruldu. Bu sorunun üzerine Seda Sayan,manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!' İnşaatlara git" demişti.

5 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI; Seda Sayan'a tüm Türkiye'den tepki yağdı. Seda Sayan'ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

400'ÜN ÜZERİNDE ŞİKAYET İLETİLDİ ; Seda Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.



Öte yandan Ece Gürsel de durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Program esnasında bana bir soru soruldu. 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmak ister misiniz?' diye. Ben de 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmama geçtiğimiz yıllarda ailem destek çıktığı için sıcak bakıyordum, fakat şu anda böyle bir düşünceye sıcak bakmıyorum' dediğim sırada Seda Hanım son derece talihsiz, son derece yanlış bir yorumda bulundu.

'O AN ŞOKA GİRDİM' O anda ben şoka girdim zaten ve konuyu kapatmaya çalıştım fakat onu susturabilmek ne haddime. Konuştukça konuştu ve olaylar buralara kadar geldi"

SEDA SAYAN TEPKİ GÖSTERDİ; İnşaat İşçileri Sendikası da Seda Sayan'a "Şarlatan" diyerek cevap vermişti. Tepkilere kızan Seda Sayan bugün sosyal medyadan açıklama yaptı.

Seda Sayan sosyal medyadaki açıklamasında, "Ne mühendisler, ne doktorlar var desem kimse tepki göstermeyecekti. İnşaat işçileri adamlıklarının farkında mı değiller." dedi.