Seda Sayan'ın Instagram'da paylaştığı bu fotoğraf rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sınır karakolunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Zeytin Dalı harekatına destek için kente gelen sanatçı ve sporcularla buluştu.

Seda Sayan, Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekindiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Seda Sayan'ın takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.