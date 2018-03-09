Seda Sayan'dan skandal paylaşım!

Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e ''Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya'' önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti. Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve ''Ben de inşaatçı kızıyım'' diyen Seda Sayan, Instagram'da yaptığı paylaşımla yine çok konuşulacağa benziyor

Seda Sayan kendi adıyla yaptığı programda skandal sözlere imza atmıştı. Konuğu Ece Gürsel'e "Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya" dedi. İnşaat işçileri sendakisından yanıt gecikmediği gibi sosyal medyada ayağa kalkmıştı.

İnşaat işçileri sendikası,Seda Sayan'a şarlatan derken pek çok sosyal medya kullanıcısı da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK)programın kaldırılması için çağrıda bulundu.Seda Sayan, geçen gün programında "Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var" sözlerine tepki gösteren İnşaat İşçileri Sendikası'na karşılık olarak açıklamada bulundu. Seda Sayan, "Ben inşaat işçisi bir babanın kızıyım. Yanlış anlaşıldım" dedi.

''KADIN SİZİ ONORE ETTİ''

Seda Sayan bugün de Instagram hesabından Mehmet Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda, ''Yahu kadın sizi onore etti onore.. 'Aslanlar gibi' dedi. 'Babayiğitler var' dedi. Siz @sedasayan a teşekkür edin….'' notu dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın paylaşımı...

  • Magazin 09 Mart 2018 16:25
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  • k.k.k 09 Mart 2018 12:27 Bunlar sapıtmış iyice ya. Hele bu Seda !

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