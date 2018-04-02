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Seda Sayan bugün var mı 2 Nisan Show Tv yayın akışı

Seda Sayan bugün var mı 2 Nisan Show Tv yayın akışı

Seda Sayan bugün var mı, Show Tv 2 Nisan yayın akışı haberimizde olacak. İnşaat işçileri hakkında söylediklerinden dolayı 5 gün programına durdurma kararı verilen Seda Sayan 5 gün aradan sonra canlı olarak ekrana gelecek. Show tv yayın akışında yer verilen Seda Sayan programı bugün saat 15.002te ekrana gelecek. Peki Seda Sayan'ın bugünkü konukları kim olacak?

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 14:10 - Güncelleme: 02-04-2018 14:00

Seda Sayan bugün var mı diye merak edenler Show Tv yayın akışına baktılar. 5 gün aradan sonra Seda Sayan programına kaldığı yerden canlı yayınla devam edecek. İnşaat işçiler hakkında söyledikleri çok tepki çekmiş ve RTÜK Seda Sayan2ın programına 5 günlük durdurma cezası vermişti. RTÜK'ün cezası bitti ve Seda Sayan bugün tekrar ekranda olacak. Peki Seda Sayan2ın konukları bugün kimler, henüz bu konuda bir açıklama yok.

Seda Sayan ne demişti, neden RTÜK ceza vermişti? Birlikte hatırlayalım...

Canlı yayın sırasında inşaat işçileri hakkındaki sözleri olay olmuş ve Seda Sayan yılın gafına imza atmıştı. Her ne kadar sonraki günler sözlerine açıklık getirse de binlerce kişi tarafından RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK duyurduğu kararla Seda Sayan'ın programını 5 gün süreyle durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

RTÜK'TEN CEZA; Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak. Ceza almasının nedeni ise şu:

Seda Sayan'ın Show TV'de yayınlanan programında Ece Gürsel'e "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusu soruldu. Bu sorunun üzerine Seda Sayan,manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!' İnşaatlara git" demişti.

5 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI ALDI; Seda Sayan'a tüm Türkiye'den tepki yağdı. Seda Sayan'ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

400'ÜN ÜZERİNDE ŞİKAYET İLETİLDİ ; Seda Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.

Öte yandan Ece Gürsel de durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Program esnasında bana bir soru soruldu. 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmak ister misiniz?' diye. Ben de 'Sperm bankasından çocuk sahibi olmama geçtiğimiz yıllarda ailem destek çıktığı için sıcak bakıyordum, fakat şu anda böyle bir düşünceye sıcak bakmıyorum' dediğim sırada Seda Hanım son derece talihsiz, son derece yanlış bir yorumda bulundu.

'O AN ŞOKA GİRDİM' O anda ben şoka girdim zaten ve konuyu kapatmaya çalıştım fakat onu susturabilmek ne haddime. Konuştukça konuştu ve olaylar buralara kadar geldi"

SEDA SAYAN TEPKİ GÖSTERDİ; İnşaat İşçileri Sendikası da Seda Sayan'a "Şarlatan" diyerek cevap vermişti. Tepkilere kızan Seda Sayan bugün sosyal medyadan açıklama yaptı.

Seda Sayan sosyal medyadaki açıklamasında, "Ne mühendisler, ne doktorlar var desem kimse tepki göstermeyecekti. İnşaat işçileri adamlıklarının farkında mı değiller." dedi.

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