Seda Ocak Survivor kimdir Sema Özdemir'in ikizi kimdir kaç yaşında?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Seda Ocak oldu.

Parkurların gözü pek yarışmacısı olacağım diyen ve çalışmalara aylar önce başlayan Seda Ocak, 1985 yılında Bursa’da doğdu. Eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümü’nde tamamladı.

SEMA AYDEMİR'İN İKİZİ: İlk bakışta herkes Seda Ocak'ı Survivor'da adından söz ettiren başarılı yarışmacı Sema Özdemir sandı. Aslında Seda Ocak, 2017-2018 yılında Survivor’da yarışıp parkurlardaki hızıyla adından bahsettiren Sema Aydemir’in ikizi.

Seda Ocak eski milli atlettir. Atletizm de 100 metre engelli koşu branşında yarışmış ancak evlendikten sonra bıraktı. Hırsına güvenen Seda Ocak gözünün kara olduğunu söyleyerek parkurlarda zorlanmayacağını söylüyor.

34 yaşındaki Survivor yarışmacısı ikizi gibi gözü pek isimlerden. Fiziği ile de dikkat çeken Sema Ocak, 54 kilo boyu ise 1.72 m.

SURVİVOR'A BÖYLE GİTTİ: Ben gidiyorum! Hayalimi yasamaya, yarismaya,elimden geleni yapmaya tekrar kırmızı beyaz olmaya.Beni merak etmeyin başımın çaresine bakarım. çocuklarim önce aslan gibi kocama sonra koskoca aileme emanet! Tek dilegim benimle gurur duymanız Allaha emanet olun.