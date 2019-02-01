Seda Ocak kimdir Survivor 2019 Sema Aydemir'in ikizi kaç yaşında?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Seda Ocak oldu.
Parkurların gözü pek yarışmacısı olacağım diyen ve çalışmalara aylar önce başlayan Seda Ocak, 1985 yılında Bursa’da doğdu. Eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümü’nde tamamladı.
Sema Ocak eski milli atlettir. Atletizm de 100 metre engelli koşu branşında yarışmış ancak evlendikten sonra bıraktı. Hırsına güvenen Seda Ocak gözünün kara olduğunu söyleyerek parkurlarda zorlanmayacağını söylüyor.
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