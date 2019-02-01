Seda Ocak kimdir Survivor 2019 Sema Aydemir'in ikizi kaç yaşında?

2019 Survivor Yunanistan-Türkiye 2 Şubat'ta başlıyor. Türkiye takımında yer alacak isimlerden birisi de Seda Ocak oldu. Peki kimdir Seda Ocak, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği? Evli olan Seda Ocak'ı eşi ve çocukları kim?

Kıyasıyla rekabetin yaşanacağı 2019 Survivor 2 Şubat akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak. Bu sene Türkiye ve Yunanistan arasında geçecek zorlu yarışta Türkiye takımında yer alan isimlerden biri de rakiplerine şimdiden gözdağı veren Seda Ocak oldu.

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Parkurların gözü pek yarışmacısı olacağım diyen ve çalışmalara aylar önce başlayan Seda Ocak, 1985 yılında Bursa’da doğdu. Eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümü’nde tamamladı. Twitter

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SEMA AYDEMİR'İN İKİZİ: İlk bakışta herkes Sema Ocak'ı Survivor'da adından söz ettiren başarılı yarışmacı Sema Özdemir sandı. Aslında Sema Ocak, 2017-2018 yılında Survivor’da yarışıp parkurlardaki hızıyla adından bahsettiren Sema Aydemir’in ikizi. Twitter

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