Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Şarkıcı Keremcem'in eski eşi güzel oyuncu Seda Güven, yeni bir aşka yelken açtı. 2014 yılında evlendiği Keremcem ile 2015 yılında boşanan oyuncu, adının Ali Güzel olduğu öğrenilen iş adamı ile birliktelik yaşamaya başladı. Bodrum tatilini Ali Güzel ile geçiren oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi.



