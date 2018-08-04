Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Güzel oyuncu Seda Güven, yeni aşkı iş adamı Ali Güzel ile birlikte tatil sezonun Bodrum'da geçiriyor. Önceki gün Yalıkavak'ta bulunan bir otelin iskelesinde görüntülenen ikilinin keyifli halleri dikkat çekti

Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Şarkıcı Keremcem'in eski eşi güzel oyuncu Seda Güven, yeni bir aşka yelken açtı. 2014 yılında evlendiği Keremcem ile 2015 yılında boşanan oyuncu, adının Ali Güzel olduğu öğrenilen iş adamı ile birliktelik yaşamaya başladı. Bodrum tatilini Ali Güzel ile geçiren oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi.

19
Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir kulüpte sarmaş dolaş eğlendiği öğrenilen ikili, yine samimi şekilde görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubu ile bir araya gelen ve sık sık şakalaşarak kahkaha atan ikilinin, görüntülendiklerinden habersiz keyifli halleri dikkat çekti.

29
Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Düzenlenen bir kermese birlikte giden ve vakit geçiren ikilinin, geçtiğimiz günlerde de sabahladığı öğrenildi.

39
Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Sosyal medya hesaplarından gün doğumu paylaşımı yapan ikili, aynı yerde ve saatte paylaşım yaptı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro