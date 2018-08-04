Seda Güven sevgilisiyle Bodrum'da aşka geldi!

Şarkıcı Keremcem'in eski eşi güzel oyuncu Seda Güven, yeni bir aşka yelken açtı. 2014 yılında evlendiği Keremcem ile 2015 yılında boşanan oyuncu, adının Ali Güzel olduğu öğrenilen iş adamı ile birliktelik yaşamaya başladı. Bodrum tatilini Ali Güzel ile geçiren oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta bulunan bir otelin iskelesinde görüntülendi.
Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir kulüpte sarmaş dolaş eğlendiği öğrenilen ikili, yine samimi şekilde görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubu ile bir araya gelen ve sık sık şakalaşarak kahkaha atan ikilinin, görüntülendiklerinden habersiz keyifli halleri dikkat çekti.
Düzenlenen bir kermese birlikte giden ve vakit geçiren ikilinin, geçtiğimiz günlerde de sabahladığı öğrenildi.
Sosyal medya hesaplarından gün doğumu paylaşımı yapan ikili, aynı yerde ve saatte paylaşım yaptı.
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