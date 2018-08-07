Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

Güzel oyuncu Seda Güven ile iş adamı Ali Güzel Bodrum'da aşklarına doludizgin devam ediyor. Bu yazın sürpriz aşıkları olan çift önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı. Seda Güven, deniz üstüne kurulu hamakta yatıp keyif yaparken, sevgilisi Ali Güzel yanına oturup bol bol sohbet etti. Kahkahaların havada uçtuğu deniz sefası, akşam saatlerinde bitti. Keremcem ile boşandıktan sonra ilk kez aşk hayatında hareketli günler yaşayan Güven objektiflere işte böyle yansıdı.
SEDA GÜVEN KİMDİR?: Seda Güven, 1984 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun olan Güven, model olmak için bir ajansa kaydını yaptırdı. Seda Güven, Başak Gürsoy'un tavsiyeleriyle oyuncu oldu. İlk olarak 2002 yılında Ekmek Teknesi, 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2012'de Merhaba Hayat, 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide rol almıştır.
2014 Mayıs ayında vizyona giren "İksir: Dedemin Sırrı" adlı sinema filminde başrol olarak Keremcem, Bülent Şakrak, Cansu Tosun, Bülent Çolak, Oğuz Oktay ile birlikte rol aldı.
Seda Güven 2014 yılında şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlendi. Çift 9 ay sonra 2015'te boşandı.
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