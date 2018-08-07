Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

Bir dönem Keremcem ile kısa süreliği bir evlili yaşayan güzel oyuncu Seda Güven işadamı sevgilisi Ali Güzel'le aşklarına Bodrum'da doludizgin devam ediyor. Çift samimi anları objektiflere bakın nasıl yansıdı.

Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

Güzel oyuncu Seda Güven ile iş adamı Ali Güzel Bodrum'da aşklarına doludizgin devam ediyor. Bu yazın sürpriz aşıkları olan çift önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı. Seda Güven, deniz üstüne kurulu hamakta yatıp keyif yaparken, sevgilisi Ali Güzel yanına oturup bol bol sohbet etti. Kahkahaların havada uçtuğu deniz sefası, akşam saatlerinde bitti. Keremcem ile boşandıktan sonra ilk kez aşk hayatında hareketli günler yaşayan Güven objektiflere işte böyle yansıdı.

111
Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

SEDA GÜVEN KİMDİR?: Seda Güven, 1984 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun olan Güven, model olmak için bir ajansa kaydını yaptırdı. Seda Güven, Başak Gürsoy'un tavsiyeleriyle oyuncu oldu. İlk olarak 2002 yılında Ekmek Teknesi, 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2012'de Merhaba Hayat, 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide rol almıştır.

211
Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

2014 Mayıs ayında vizyona giren "İksir: Dedemin Sırrı" adlı sinema filminde başrol olarak Keremcem, Bülent Şakrak, Cansu Tosun, Bülent Çolak, Oğuz Oktay ile birlikte rol aldı.

311
Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

Seda Güven 2014 yılında şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlendi. Çift 9 ay sonra 2015'te boşandı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro