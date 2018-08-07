Seda Güven Ali Güzel aşkı doludizgin devam ediyor!

Güzel oyuncu Seda Güven ile iş adamı Ali Güzel Bodrum'da aşklarına doludizgin devam ediyor. Bu yazın sürpriz aşıkları olan çift önceki gün bir beachte objektiflere yansıdı. Seda Güven, deniz üstüne kurulu hamakta yatıp keyif yaparken, sevgilisi Ali Güzel yanına oturup bol bol sohbet etti. Kahkahaların havada uçtuğu deniz sefası, akşam saatlerinde bitti. Keremcem ile boşandıktan sonra ilk kez aşk hayatında hareketli günler yaşayan Güven objektiflere işte böyle yansıdı.