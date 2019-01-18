Seda Bakan 10 Years Challenge akımını yanlış anladı koyduğu fotoğrafa bakın!

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada büyük yankı uyandıran '10yearschallenge' akımına uydu, ancak diğerlerinden farklı bir yorumla... Son günlerde Instagram'da trend olan, 10 yıllık değişim (#10YearsChallenge) akımına ünlüler büyük ilgi gösterdi. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarında 10 yıl önceki ve sonraki hallerini paylaştı.
SEDA BAKAN TERS KÖŞE YAPTI Oyuncu Seda Bakan'da 10 yıllık değişim akımına esprili bir paylaşımla katıldı. Seda Bakan, 22 yaşındaki oyuncu Kodi Smit-McPhee'nin fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yan yana koyup 'Ay yanlış oldu' notunu düştü. Bakan'ın bu paylaşımı takipçilerini gülme krizine soktu. Seda Bakan ve Kodi Smit-McPhee'nin birbirine olan benzerliği ise dikkat çekti.
SEDA BAKAN KİMDİR? Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze’de doğmuştur. Anne tarafı Selanik’li, baba tarafı Saraybosna’lı’dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık’ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.
Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki Eda rolüyle tanındı. 2010 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes‘in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.
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