Seda Akgül'den para için evlenen kadınlara olay sözler! Ortalık fena karıştı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Seda Akgül, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Akgül'ün hemcinslerine yaptığı gönderme, bir anda sosyal medyayı karıştırdı.
Seda Akgül, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına şu notu düştü; "Güzel olan her şeyin bir bedeli vardır… Ama kadın 'şey' değildir. Üstün ırktır! Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…"
Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Ünlü sunucu, hayatında gerçek anlamda hiç sevilmediğini belirterek takipçilerine içini dökmüştü. Akgül ayrıca, ailesinden neden ayrı yaşadığını da açıklamıştı.
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