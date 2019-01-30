Seda Akgül'den para için evlenen kadınlara olay sözler! Ortalık fena karıştı

Ünlü sunucu Seda Akgül'ün hemcinslerine göndermede bulunduğu paylaşım, bir anda sosyal medyayı karıştırdı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Seda Akgül, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Akgül'ün hemcinslerine yaptığı gönderme, bir anda sosyal medyayı karıştırdı. Twitter

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Seda Akgül, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına şu notu düştü; "Güzel olan her şeyin bir bedeli vardır… Ama kadın 'şey' değildir. Üstün ırktır! Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…" Twitter

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47 yaşındaki Akgül'ün bu düşüncesine hak veren takipçileri olurken ünlü spiker bazı takipçilerinin eleştirilerinden ise kurtulmadı. Twitter

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