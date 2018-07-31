Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

''HEM YAŞÇA BÜYÜĞÜM, HEM DE TAŞ GİBİ KADIN'': Hatice'nin bu sert sözlerine Seda Akgül de Instagram hesabından yanıt verdi. Aynı haberi küpürünü paylaşan Seda Akgül, 'Bu fotoğrafta hiç photoshop yok. Atlayışımı çok beğendiğim için paylaştım. Hatice’nin pozuyla da ilgisi yok ama ona benzettiyseniz çok teşekkür ederim. Hem yaşça büyüğüm, hem de taş gibi kadın' yazdı.