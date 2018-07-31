Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

Hatice, paylaştığı bikinili fotoğraf ve videolarıyla olay olmuştu. Sunucu Seda Akgül de geçtiğimiz günlerde bikinisiyle havuza atladığı fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı Hatice, son paylaşımında Seda Akgül'e 'taklit' eleştirisi yaptı. Seda Akgül'den ise Hatice'nin yorumlarına yanıt geldi.

Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hatice, geçtiğimiz günlerde tanga bikinisiyle havuza atladığı ve sörf tahtasıyla olan fotoğrafını Instagram paylaşmış ve hayranları tarafından binlerce beğeni almıştı. Sunucu Seda Akgül de geçtiğimiz günlerde bikinisiyle havuza atladığı fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı Hatice, son paylaşımında Seda Akgül'ü kendisini taklit ettiği gerekçesiyle eleştirdi. Seda Akgül'den ise Hatice'nin yorumlarına yanıt gecikmedi.

112
Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

''ÇEKTİĞİM VİDEO VE POZU TAKLİT ETTİN'': Bir gazetede yer alan haber küpürünü paylaşan Hatice, "Programda Türkücü Hatice der, aşağılayıcı uslup kullanır. 10 yıldır pop yapıyorum. Sanatçı ile şarkıcı arasındaki farkı bilme sonra gel de beni taklit et, çektiğim videoyu ve pozu taklit et. Pes artık Seda Akgül. Biz yapınca gündem olmak diyorsun da ablam yaşındaki sen yapınca ne oluyor bu durum. Hatırlarsan bir programda fiyatını arttırmaya çalışıyor diye kötü bir üslup kullanmıştın. Sanırım kıskanmışsın. Tayyar abi süpersin. Photoshop’un kralını yapmış abla" notunu yazdı.

212
Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

''HEM YAŞÇA BÜYÜĞÜM, HEM DE TAŞ GİBİ KADIN'': Hatice'nin bu sert sözlerine Seda Akgül de Instagram hesabından yanıt verdi. Aynı haberi küpürünü paylaşan Seda Akgül, 'Bu fotoğrafta hiç photoshop yok. Atlayışımı çok beğendiğim için paylaştım. Hatice’nin pozuyla da ilgisi yok ama ona benzettiyseniz çok teşekkür ederim. Hem yaşça büyüğüm, hem de taş gibi kadın' yazdı.

312
Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

İşte Seda Akgül ile Hatice'nin havuza atladığı kareler...

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro