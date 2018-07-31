Seda Akgül'den Hatice'ye 'taklit' yanıtı: Taş gibi kadınım

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hatice, geçtiğimiz günlerde tanga bikinisiyle havuza atladığı ve sörf tahtasıyla olan fotoğrafını Instagram paylaşmış ve hayranları tarafından binlerce beğeni almıştı. Sunucu Seda Akgül de geçtiğimiz günlerde bikinisiyle havuza atladığı fotoğraflarını paylaşmıştı. Şarkıcı Hatice, son paylaşımında Seda Akgül'ü kendisini taklit ettiği gerekçesiyle eleştirdi. Seda Akgül'den ise Hatice'nin yorumlarına yanıt gecikmedi.
''ÇEKTİĞİM VİDEO VE POZU TAKLİT ETTİN'': Bir gazetede yer alan haber küpürünü paylaşan Hatice, "Programda Türkücü Hatice der, aşağılayıcı uslup kullanır. 10 yıldır pop yapıyorum. Sanatçı ile şarkıcı arasındaki farkı bilme sonra gel de beni taklit et, çektiğim videoyu ve pozu taklit et. Pes artık Seda Akgül. Biz yapınca gündem olmak diyorsun da ablam yaşındaki sen yapınca ne oluyor bu durum. Hatırlarsan bir programda fiyatını arttırmaya çalışıyor diye kötü bir üslup kullanmıştın. Sanırım kıskanmışsın. Tayyar abi süpersin. Photoshop’un kralını yapmış abla" notunu yazdı.
''HEM YAŞÇA BÜYÜĞÜM, HEM DE TAŞ GİBİ KADIN'': Hatice'nin bu sert sözlerine Seda Akgül de Instagram hesabından yanıt verdi. Aynı haberi küpürünü paylaşan Seda Akgül, 'Bu fotoğrafta hiç photoshop yok. Atlayışımı çok beğendiğim için paylaştım. Hatice’nin pozuyla da ilgisi yok ama ona benzettiyseniz çok teşekkür ederim. Hem yaşça büyüğüm, hem de taş gibi kadın' yazdı.
İşte Seda Akgül ile Hatice'nin havuza atladığı kareler...
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