Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim erkek istiyorum

Kanal D'de yayınlanan '4 Kadın Zamanı' programından sürpriz bir şekilde ayrılan Seda Akgül, 'Yeni proje var mı' şeklindeki sorulara ''Kadın partnere tövbe ettim, ya tek başıma ya da en fazla bir erkek bir partnerle olmalıyım" cevabını verdi.

Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim erkek istiyorum

Kanal D'de yayınlanan '4 Kadın Zamanı' programından sürpriz bir şekilde ayrılan Seda Akgül, programdan partnerleri Derya Tuna ve Eylül Öztürk, geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezine ilk olarak Seda Akgül geldi. Markalar Sokağı'nda gazetecilere poz verip sohbet eden Seda Akgül, "Yeni 3 tane proje teklifi var ama kesinleşmeden söyleyemem" dedi.

122
Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim erkek istiyorum

''KADIN PARTNERE TÖVBE ETTİM ERKEK İSTİYORUM'': Muhabirlerin "Yine aynı format mı? Gündüz kuşağı ve '4 Kadın Zamanı' benzeri formatlar mı?" sorusuna, "Hep gece istiyorum ama aksine gündüz kuşağı geliyor, evet benzer programlar. Kadın partnere tövbe ettim, ya tek başıma ya da en fazla bir erkek bir partnerle olmalıyım" cevabını verdi.

222
Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim erkek istiyorum

CEVAPSIZ BIRAKTIĞI SORU: "Kadınlar bir arada olunca yürümüyor mu?" sorusuna cevap vermekten kaçınan ünlü sunucu, gülerek alışveriş merkezine girdi.

322
Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim erkek istiyorum

''ARKADAŞLIĞIMIZ SAĞLAM DEVAM EDİYOR'': Derya Tuna ve Eylül Öztürk, Akgül'den 5 dakika sonra AVM'ye birlikte geldi. İkili, muhabirlerin Seda Akgül'ün "Kadın partner istemiyorum" açıklamasını aktarması üzerine, "Şimdi Seda ile buluşacağız, sorarız biz kendisine. Programdan ayrılsa da arkadaşlığımız sağlam devam ediyor" dediler.

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro