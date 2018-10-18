Seda Akgül: Kadın partnere tövbe ettim erkek istiyorum

Kanal D'de yayınlanan '4 Kadın Zamanı' programından sürpriz bir şekilde ayrılan Seda Akgül, 'Yeni proje var mı' şeklindeki sorulara ''Kadın partnere tövbe ettim, ya tek başıma ya da en fazla bir erkek bir partnerle olmalıyım" cevabını verdi.

Kanal D'de yayınlanan '4 Kadın Zamanı' programından sürpriz bir şekilde ayrılan Seda Akgül, programdan partnerleri Derya Tuna ve Eylül Öztürk, geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Alışveriş merkezine ilk olarak Seda Akgül geldi. Markalar Sokağı'nda gazetecilere poz verip sohbet eden Seda Akgül, "Yeni 3 tane proje teklifi var ama kesinleşmeden söyleyemem" dedi. Twitter

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''KADIN PARTNERE TÖVBE ETTİM ERKEK İSTİYORUM'': Muhabirlerin "Yine aynı format mı? Gündüz kuşağı ve '4 Kadın Zamanı' benzeri formatlar mı?" sorusuna, "Hep gece istiyorum ama aksine gündüz kuşağı geliyor, evet benzer programlar. Kadın partnere tövbe ettim, ya tek başıma ya da en fazla bir erkek bir partnerle olmalıyım" cevabını verdi. Twitter

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CEVAPSIZ BIRAKTIĞI SORU: "Kadınlar bir arada olunca yürümüyor mu?" sorusuna cevap vermekten kaçınan ünlü sunucu, gülerek alışveriş merkezine girdi. Twitter

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