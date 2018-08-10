Seda Akgül isyan etti: Hani bedavaydı?

Ünlü sunucu Seda Akgül, 3 kaburgasını kırarak hastanelik oldu. Özel hastaneye acilden giren ve 2,500 TL ödeme çıkartılan sunucu, sosyal medyadan sitem etti.

Seda Akgül isyan etti: Hani bedavaydı?

Ünlü sunucu Seda Akgül, 3 kaburgasını kırarak hastanelik oldu. Özel hastaneye acilden giren ve 2,500 TL ödeme çıkartılan sunucu, sosyal medyadan sitem etti. Derya Tuna, Eylül Öztürk ve Hande Ataizi ile Kanal D ekranlarında program yapacak olan ünlü sunucu Seda Akgül'ün 3 kaburgası kırıldı. Hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2,500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.


16
Seda Akgül isyan etti: Hani bedavaydı?

Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden şu sözlerle sitem etti: "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2,500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması."

26
Seda Akgül isyan etti: Hani bedavaydı?

Kanal D, iddialı kadrosuyla dikkat çeken yeni bir sohbet programını seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Derya Tuna, Eylül Öztürk, Seda Akgül ve Hande Ataizi'nın yer aldığı "4 Kadın Zamanı" için geri sayım başladı. 4 ünlü isim, yayında hayata dair her şeyi konuşacak, enine boyuna tartışacak. 13 Ağustos'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek program, hafta içi her sabah 09.30'dan itibaren canlı yayınlanacak.

36
Seda Akgül isyan etti: Hani bedavaydı?

Ünlü sunucu Seda Akgül, 3 kaburgasını kırarak hastanelik oldu. Özel hastaneye acilden giren ve 2,500 TL ödeme çıkartılan sunucu, sosyal medyadan sitem etti. Derya Tuna, Eylül Öztürk ve Hande Ataizi ile Kanal D ekranlarında program yapacak olan ünlü sunucu Seda Akgül'ün 3 kaburgası kırıldı. Hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2,500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro