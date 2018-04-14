Seda Akgül evlilik yolunda! Sevgilisiyle nişanlandı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından sıkça bahsettiren sunucu Seda Akgül, bu kez güzel bir haberle gündemde. 2016 yılında evlendiği Avram Habib’le dört ay evli kalan Seda Akgül, yeniden evlilik yolunda. Ünlü sunucu, sevgilisi Ergün Ersoy ile nişanlandı. Önceki gün nişanlısıyla Arnavutköy Atlas Balık’ta yemek yiyen Akgül, “Çok şükür Ergün Bey’e kavuştum. Mutluyuz. Evleniriz ama akide şekeri ve gelinlikle değil tabii” ifadelerini kullandı.