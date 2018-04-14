Seda Akgül evlilik yolunda! Sevgilisiyle nişanlandı

Ünlü sunucu Seda Akgül, yeniden evlilik yolunda. Ünlü sunucu, sevgilisi Ergün Ersoy ile nişanlandı. Seda Akgül, “Çok şükür Ergün Bey’e kavuştum. Mutluyuz. Evleniriz ama akide şekeri ve gelinlikle değil tabii” ifadelerini kullandı.

Seda Akgül evlilik yolunda! Sevgilisiyle nişanlandı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından sıkça bahsettiren sunucu Seda Akgül, bu kez güzel bir haberle gündemde. 2016 yılında evlendiği Avram Habib’le dört ay evli kalan Seda Akgül, yeniden evlilik yolunda. Ünlü sunucu, sevgilisi Ergün Ersoy ile nişanlandı. Önceki gün nişanlısıyla Arnavutköy Atlas Balık’ta yemek yiyen Akgül, “Çok şükür Ergün Bey’e kavuştum. Mutluyuz. Evleniriz ama akide şekeri ve gelinlikle değil tabii” ifadelerini kullandı.

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Seda Akgül evlilik yolunda! Sevgilisiyle nişanlandı

Hatırlanacağı gibi Nihat Doğan-Seda Akgül arasındaki kavgada son günlerde magazin gündemini meşgul etmişti. Nihat Doğan için Seda Akgül 'Nihat kocam olsa boğarım' demişti. Nihat Doğan da buna 'kaşarla evlenmem' yanıtını vermiş ve kavga TV8 ekranında patlamıştı. Seda Akgül ile Nihat Doğan kavgasında ünlü türkücüden şok bir itham gelmişti.

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Seda Akgül evlilik yolunda! Sevgilisiyle nişanlandı

İşte Seda Akgül ve sevgilisi Ergün Ersoy fotoğrafları...

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Seda Akgül evlilik yolunda! Sevgilisiyle nişanlandı

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